Incendie mortel à Aubervilliers : "Ça a été éprouvant pour les sapeurs-pompiers"

"Pour l'instant, nous n'avons pas encore identifié les causes. Une enquête est en cours du laboratoire central de la Préfecture de police de Paris pour identifier l'origine du sinistre", explique le capitaine Valérian Fuet, porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris. "Le feu s'est propagé rapidement en partie à cause du revêtement extérieur du bâtiment qui s'est enflammé et dont les chutes de débris ont propagé l'incendie aux étages inférieurs." Il a rappelé qu’une bonne centaine de sapeurs-pompiers est intervenue sur les lieux de l’incendie dans des "conditions d’intervention extrêmement difficiles."