INFO LCI – Attentat du 14-Juillet : la Ville de Nice déboutée de sa constitution de partie civile

Dans son réquisitoire, le parquet général a opposé plusieurs arguments juridiques à la Ville de Nice. Selon le ministère public, la dégradation du mobilier urbain causé par le camion n’est pas visée dans les infractions de l’information judiciaire et aucun policier municipal ne s’est constitué partie civile. La commune mettait en avant un préjudice "immatériel" et "économique" en raison de "l’atteinte à l’attractivité de la ville". A cela, le parquet général a avancé que si cette réalité n’était pas remise en cause, ce "préjudice moral" ne pouvait être "juridiquement reconnu".





Depuis l’attentat de Nice, des différends émaillent les relations entre la ville et les autorités nationales. La justice d’abord avec une polémique sur les bandes de vidéosurveillance que la commune avait refusées de détruire, contrairement à ce que lui demandait le parquet de Paris pour éviter le risque de fuites. Puis la police et le gouvernement, les élus locaux, notamment Christian Estrosi, à l'époque premier adjoint LR au maire de Nice et président de la région PACA, accusant l’exécutif de ne pas avoir déployé un dispositif de sécurité suffisant le soir de l’attentat.