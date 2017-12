INFO LCI - Narbonne : les revendeurs de cocaïne passeront Noël en prison

Ils passeront Noël en prison. Après plusieurs mois d’enquêtes et d’importants moyens mobilisés, la sécurité publique de Narbonne a réussi à faire tomber un trafic de revendeurs de stupéfiants. "C’était un trafic très organisé, avec sa tête de réseau, ses nourrices, ses guetteurs, etc…. Ils revendaient de la cocaïne à ciel ouvert, dans l’hyper-centre de Narbonne, et créaient un sentiment grandissant d’insécurité chez les riverains", explique à LCI la commissaire divisionnaire Anissa Jalade, chef de la sécurité publique de Narbonne.





Pas moins d’une centaine de policiers, notamment appuyés par deux antennes du Raid, ont été nécessaires pour mener à bien les arrestations. "Les neufs objectifs, six hommes et trois femmes, ont été interpellés lundi et mis en examen ce vendredi", se félicite la commissaire. Cinq de ces neuf personnes ont fait l’objet d’un mandat de dépôt et ont été écrouées.