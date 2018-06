INFO LCI - Brigade des Stups : les interpellations de "mules" explosent

Un chiffre noir circule parmi les initiés. Une vingtaine de mules prendraient place parmi les passagers à chaque vol au départ de Cayenne pour Paris. A la fin du mois dernier, l’antenne de l’OCRTIS et les douanes sur place ont par exemple fait fuiter au dernier moment qu’ils allaient contrôler tous les passagers de deux vols à direction de Paris. Quarante passagers ne se sont pas présentés en zone d’embarquement et se sont enfuis alors que leurs billets avaient été payés. Les services estiment que plus de 5 tonnes de cocaïne transitent chaque année de la sorte entre Cayenne et Paris.