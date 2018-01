INFO LCI - De retour de Syrie avec ses trois enfants, une Française arrêtée à Roissy et placée en garde à vue

Selon nos informations, une jeune Française âgée de 30 ans et originaire de l'Ile-de-France a été interpellée à son arrivée à Roissy, en provenance d'Istanbul, mardi soir. Cette dernière revenait de Syrie via la Turquie, qui l'a expulsée vers la France. Sont mari serait décédé là-bas. Elle a été placée en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire visant des faits d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste confiée par le parquet de Paris à la SAT et à la DGSI. Une source judicaire confie à LCI que sa garde à vue a débuté mardi à 22 heures dans les locaux de la section antiterroriste de Paris. Elle peut durer jusqu'à 96 heures.