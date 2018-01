INFO LCI - Les proches de Sélom et Matisse, fauchés par un TER à Lille, vont créer une association contre les violences policières

Car il plane encore autour de la mort des deux jeunes lillois une question essentielle : y a-t-il eu un contrôle de police avant que Sélom et Matisse, accompagnés de deux autres amis, escaladent un mur et se retrouvent à courir le long des voies ferrées ? C'est en tout cas la version d'un rescapé de l'accident, témoin direct des faits. Interrogé par France 3 quelques jours après le drame, Aurélien, 20 ans, assure : "On était posés tranquillement avec mes amis ici, à fumer un petit joint. Tout à coup, la police est venue à 6, matraque à la main. Nous, comme on a l'habitude de se faire frapper par eux, on ne voulait pas se faire frapper. On était obligés de partir. Et le seul endroit pour partir, c'était les rails."





Une version d'abord catégoriquement démentie par le parquet de Lille qui indique ainsi très peu de temps après les faits : "Toutes les vérifications effectuées jusqu'à maintenant viennent contredire ce type de rumeur qui ne repose sur aucun fondement en l'état." Avant de revenir partiellement sur ses déclarations, quelques jours plus tard, en précisant qu'une patrouille se trouvait bien à proximité du lieu du drame ce jour-là : "La seule intervention de services de police dans cette zone est celle d'une équipe de la Brigade spécialisée de terrain (BST) qui a été appelée pour une altercation à la Cité Saint-Maurice", concède le procureur par voie de communiqué.