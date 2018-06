INFO LCI - Massy : il découvre par hasard une cache de drogue et se fait tabasser par des dealers

"Cette affaire est emblématique de citoyens qui subissent la dictature de dealers dans les quartiers difficiles", indique une source policière à LCI. Le lendemain matin, la victime, inconnue des services de police, convulse et est pris de vomissements. Sa mère l’emmène à l’hôpital où il découvrira souffrir d’une fracture du crâne et d’un enfoncement de la boîte crânienne. Plus de soixante jours d’ITT lui sont prescrits, après une opération chirurgicale et la pose d’une plaque en titane dans la tête. Interrogés par les policiers, il affirme ne pas connaître ces deux individus et leur indique les surnoms par lesquels il les a entendus s’appeler.