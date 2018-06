INFO LCI. Menaces du groupe "AZF" contre le réseau ferré : les deux suspects mis en examen

Entre 2003 et 2004, le groupe, qui s’était baptisé AZF, avait menacé de poser des bombes sur les rails via des courriers envoyés à l’Elysée et au ministère de l’Intérieur. Sur les indications du groupe, qui communiquait via des petites annonces codées dans Libération au nom de "Mon gros Loup" (le ministère de l’Intérieur était appelé Suzy), des explosifs sophistiqués avaient été découverts sous le ballast de la ligne Paris-Toulouse au niveau de Folles (Haute-Vienne). Les suspects auraient élaboré leur plan au sein d'une entreprise de traitement d'eau de l'Yonne.





Selon des sources proches du dossier, la menace était motivée par des raisons financières plus que politiques. Le groupe AZF réclamait une rançon, de 4 millions de dollars et 1 million d'euros. Il n'en récupérera finalement pas le moindre centime. Une information judiciaire avait été ouverte le 18 février 2004 pour des chefs d'association de malfaiteurs terroriste, menaces de destruction et infraction à la législation sur les explosifs en relation avec une entreprise terroriste.