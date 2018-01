INFO LCI - Toulouse : le nourrisson de 2 mois retrouvé sain et sauf, son père et son oncle en garde à vue

Il est en bonne santé. Samedi, en début de soirée, une source judicaire a appris à LCI que le petit Tizio, recherché depuis de longues heures avait été retrouvé saint et sauf au domicile de son oncle à Belcaire (Aude), dans la région de Carcassonne. Soit à une centaine de kilomètres de Toulouse, là où son père l'avait kidnappé, alors que le nourrisson âgé de deux mois se trouvait l'hôpital Purpan de Toulouse. Un gendarme au repos a repéré la voiture du père dont le signalement et l'immatriculation avaient été donnés dans l'alerte enlèvement. Le père de l'enfant et son frère sont en garde à vue, nous a encore confié cette même source judiciaire.





L'enfant a été retrouvé sain et sauf, et les conditions météo interdisant un acheminement par hélicoptère, il était en voie d'acheminement par voie routière pour une prise en charge à l'hôpital pour enfants du Purpan, à Toulouse, où il avait été enlevé.