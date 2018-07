INFO LCI - Week-end du 14 Juillet : nuit agitée dans certains quartiers d'Ile-de-France, 237 interpellations

Aucun événement majeur n'a été signalé dans Paris. La nuit a été un peu plus agitée dans les départements de petite couronne. A Montreuil en Seine-Saint-Denis, vers 21h, rue Delpech, un mineur a été interpellé pour port de substances explosives. Dans son sac à dos : plusieurs pétards d’artifice, du matériel et des substances pour confectionner un engin explosif et incendiaire, une bouteille d’acide et une bouteille en plastique vide ainsi que des morceaux d’aluminium. Le mineur âgé de 15 ans a été placé en garde à vue.