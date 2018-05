INFO TF1/LCI – Attaque à Paris : l’ami de Khamzat Azimov placé en garde à vue voulait partir vivre en Syrie ou en Irak

Dans un premier temps, rien n’avait filtré concernant l’identité du 3e individu placé en garde à vue dimanche (les deux autres sont les parents de l'assaillant) dans le cadre de l’enquête sur l’attaque au couteau qui a fait un mort et quatre blessés, samedi soir en plein Paris. On en sait désormais un peu plus le concernant. En effet, selon nos informations, cet homme, interpellé à Strasbourg, se nomme Abdoul Hakim A.. Tout comme Khamzat Azimov, l'auteur de l'attentat, il est, lui aussi, d’origine tchétchène.