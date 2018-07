INFO TF1/LCI - Le groupe "AFO", en lutte "contre le péril islamiste", projetait d’assassiner le rappeur Médine

Selon nos informations, il s’agit d’un homme, né en 1966, interpellé à Garches (Hauts-de-Seine), et de deux femmes, l'une née en 1963 et interpellée à Sevran (Seine-Saint-Denis), l'autre née en 1940 et arrêtée à Nanterre (Hauts-de-Seine). Le principal suspect est le premier, ancien membre du groupuscule Volontaires pour la France (VPF), passionné de stratégies militaires, se disant lui aussi "survivaliste , et soupçonné d’avoir aidé à la fabrication de produits explosifs. Les deux femmes ne sont toutefois pas en reste : elles auraient assisté à toutes les réunions du groupuscule, ainsi qu’à certains entraînements.