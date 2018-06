INFO TF1/LCI - Mouvance ultra-droite : 10 hommes arrêtés ce dimanche pour un projet d’attentat contre des musulmans

Tous sont désormais en garde à vue pour 96 heures, sur instruction d’un juge anti-terroriste parisien. La plupart sont inconnus des services de police. Souvent âgés d’une cinquantaine d’années et pères de famille, ces suspects n’avaient pas le profil de voyous et avaient une vie officiellement sans histoire. Toujours d’après nos informations, plusieurs armes à feu ont été découvertes en perquisition. Plusieurs suspects avaient également évoqué la fabrication de grenades et d’autres explosifs pour mener à bien leur projet criminel.





C’est la deuxième fois en moins d’un an que la DGSI démantèle un groupuscule d’extrême-droite supposé ultra-violent, prêt à commettre un attentat contre la communauté musulmane en France.