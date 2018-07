INFO TF1/LCI - Quand un voyageur pressé d’aller aux WC déclenche un branle-bas de combat au sommet de l’Etat

Tout va alors s’emballer en quelques secondes. Car le voyageur agacé et frustré tambourine à la porte – verrouillée - du cockpit et devient agressif envers les hôtesses et les stewards. Un geste vite assimilé par le pilote et son adjoint à un scénario redouté : une attaque terroriste ? Un détournement par un pirate de l’air ? Le pilote va donc suivre le règlement à la lettre et enclencher depuis sa cabine un code d’alerte, transmis en temps réel aux contrôleurs aériens espagnols puis français.





Alertée, l’armée française ne va prendre aucun risque. Elle fait décoller sur le champ deux avions de chasse Rafale, qui vont escorter le vol AT 788 à hauteur de la région bordelaise et ce jusqu’à son atterrissage à Roissy à 17H09. L’avion de la RAM sera ensuite isolé sur le tarmac de l’aéroport parisien, le temps pour les policiers d’interpeller monsieur G. Placé en garde-à-vue pour "mise en danger de la vie d’autrui" et "entrave à la circulation d’un aéronef", l’homme à la vessie incontrôlable a été relâché le 1er juillet avant son procès, qui se tiendra en décembre prochain au Tribunal de grande instance de Bobigny, en Seine-Saint-Denis.