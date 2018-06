INFO TF1/LCI - "Suzy" et "Mon gros loup" : 3 arrestations dans l'affaire des menaces contre le réseau ferré en 2004

L'affaire remonte à 2004 : un mystérieux groupe AZF menace l'Etat de faire exploser le réseau ferré avec des bombes. Et il exige une énorme rançon pour ne pas passer à l'action. Le ministère de l'Intérieur prend la situation très au sérieux.





Les deux parties vont alors communiquer discrètement à de nombreuses reprises via les petites annonces payantes du journal Libération. "Mon gros loup" fait référence au commando, tandis que la DST (ndlr : devenue aujourd'hui la DGSI après les différentes réorganisations des services de renseignement) est "Suzy", un code choisi par AZF et qui reprend la première et dernière lettre du ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy.





Pendant 14 ans, l'enquête ne donnera rien. Elle vient de rebondir ce mardi à l'aube : trois personnes - deux hommes et une femme - ont en effet été arrêtées à 6h dans l'est de la France lors d'une opération menée par la Sous-direction anti-terroriste de la PJ française (SDAT). Leur garde à vue peut durer jusqu'à 4 jours.