INFO TF1 / LCI - Ultradroite : l’effrayant "projet halal" du groupuscule AFO

Toujours selon les informations de TF1, ce "projet halal" a été reconnu en garde à vue par certains suspects, souvent du bout des lèvres. Ses contours n’étaient pas encore définis, et le sujet était si sensible qu’il faisait l’objet – d’après les interpellés – de discussions parfois agitées. Certains membres préféraient, eux, plutôt se concentrer sur l’élimination de 100 à 200 imams radicaux en cas de nouvel attentat majeur dans l’Hexagone. De très nombreuses armes à feu, des grenades et des litres entiers de produits permettant de confectionner du TATP ont d’ailleurs été saisis en perquisition par les enquêteurs.