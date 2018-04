Interpellations près de la maison du couple Macron au Touquet : un homme mis hors de cause, l'autre convoqué

L'un des deux individus a été mis hors de cause, l'autre sera convoqué pour outrage, rébellion et mise en danger de la vie d'autrui. "Les deux mis en cause ont été entendus," a précisé jeudi soir le parquet de Boulogne-sur-Mer, qui avait souligné plus tôt que cette affaire n'avait "aucun lien" avec la maison où séjournent régulièrement le président de la République et son épouse.





Le conducteur de la voiture, qui n'a pas d'antécédent judiciaire, sera présenté au parquet vendredi matin afin de se voir notifier une convocation en justice par le magistrat de permanence. "Les faits reprochés sont reconnus et s'expliquent par une consommation très excessive d'alcool, 1,60 gramme (par litre de sang)", a poursuivi le parquet. "Cela aurait pu se passer dans une autre ville. A aucun moment ils n'ont évoqué le nom du président de la République au moment de leur interpellation, quand il y a eu outrage et rébellion."