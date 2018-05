Intrusion d'un groupe cagoulé à la fac de Montpellier : un rapport établit la responsabilité du doyen, mais aussi des occupants

Pour les auteurs du rapport, d’une part le doyen a prévenu à deux reprises que les forces de l’ordre n’interviendront pas, "ne relaie pas les informations", et "contribue à entretenir le quiproquo". D’autre part, les inspecteurs notent qu’il est impossible de confondre des hommes en noir, armés de lattes en bois, avec des policiers.





Mais le rapport n’est pas non plus tendre avec les occupants. Il établit la "responsabilité du représentant de la FSU", accusé d’avoir détourné de leur objet des réunions d’information, et d’avoir permis l’accès à l’université à des personnes extérieures ; le rapport évoque aussi les "violences du côté des occupants", ainsi que le "manque d’expérience et de préparation à la gestion des situions de crise du doyen", en poste depuis un an, qui s’est «surexposé, en se rendant régulièrement dans l’amphithéâtre, en cherchant coûte que coûte à négocier, en se pliant à des humiliations". Le rapport évoque ainsi le geste d’une jeune fille qui avait glissé dans la poche du doyen une serviette hygiénique badigeonnée de liquide rouge, pour protester contre la condamnation des toilettes.





Le rapport recommande notamment de prendre des mesures conservatoires envers toute personne identifiée parmi les membres du commando, mais aussi "d’entamer une procédure disciplinaire à l’encontre du doyen et de l’enseignant mis en cause".