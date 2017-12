Isère : une femme de 76 ans tuée par une coulée de boue

Suite au drame, une quarantaine de maisons situées autour de l'habitation détruite ont été évacuées et leurs résidents ont été pris en charge par la mairie, ont affirmé les gendarmes à l'AFP. Des ingénieurs et géologues de Restauration des terrains en montagne (RTM) se sont rendus sur place pour déterminer l'ampleur de la coulée de boue et le risque d'un nouvel éboulement.