Ils empoisonnent leurs voisins lors d’une soirée couscous, en vue de les dépouiller

Interpellés mercredi et jeudi à leur domicile, le couple - un homme de 42 ans et une femme de 32 ans - et leur jeune comparse sont poursuivis pour "administration de substances nuisibles, vol en réunion et tentative d’escroquerie".





L'enquête a permis d'établir qu'elles avaient été utilisées par leurs hôtes pour tenter de retirer de l'argent à un distributeur de billets.





Un mandat de dépôt et un placement sous contrôle judiciaire ont été respectivement requis contre le couple d'escrocs présumé et l'adolescent.