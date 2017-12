Isère : une septuagénaire meurt ensevelie sous une coulée de boue

Une coulée de boue a fait une victime ce samedi 30 décembre dans la commune de Claix, en Isère. 1 000 m³ de boues ont dévalé une pente en quelques secondes. La coulée a été si violente qu'elle a détruit une partie d'un bâtiment et tué une femme de 76 ans qui se trouvait à l'intérieur. Ce sont les fortes pluies de ces dernières heures qui seraient à l'origine du drame. En plus de la septuagénaire décédée, le glissement de terrain a fait deux blessés légers.



