Isère : appel à témoins après la tentative d’enlèvement d’un enfant de 11 ans

L’individu recherché est décrit est un homme de corpulence normale, âgé entre 25 et 30 ans. Il mesure environ 1,75 m. Au moment des faits, il était porteur d'un survêtement complet (haut et bas) noir de marque Nike, avec le logo de l'équipe de foot de Barcelone, d'un tour de cou noir remonté jusqu'au bas des yeux, et de lunettes avec des montures noires. Il a les cheveux noirs jusqu'en haut des oreilles, avec les tempes et l'arrière du crâne rasés presque à blanc. La victime indique qu’il a la voix grave.





Toute personne pensant détenir des éléments utiles aux investigations est invitée à prendre contact avec la gendarmerie à Vienne au 04 74 53 10 17 ou à appeler la police nationale via le 17.