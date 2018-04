Ivre, le patron de la BAC de Clichy-sous-Bois fonce sur ses collègues pour fuir un contrôle

Les forces de l'ordre, prévenues par la mère de la jeune fille, sont tombées nez à nez avec le véhicule du policier. Se voyant intimer l'ordre de s'arrêter, l'homme de 48 ans prend la fuite, provoquant la course-poursuite. Finalement mis au pied du mur, le major exceptionnel (le nom de son grade) stoppe sa course. Mais dès que ses collègues sortent de leur voiture pour l’arrêter, il passe la marche arrière et fonce sur eux. Les policiers esquivent le bolide, qui vient s’écraser sur leur voiture avant de redémarrer. Il change d’avis 100 mètres plus loin et s'immobilise.