"J'ai pris des coups au visage, au ventre, et sur les jambes" : les mots de la policière agressée à Champigny-sur-Marne

Les images de son agression ont suscité une indignation quasi-unanime. Laurie, la policière de 25 ans prise à partie dans la nuit du Nouvel An par un large groupe de fêtards à Champigny-sur-Marne, détaille la scène dont elle a été victime dans la plainte qu'elle a déposée. Une plainte à laquelle Le Parisien a pu avoir accès.





"Je me suis protégée avec les mains et me suis roulée en boule" explique-t-elle. "J'ai pris des coups au visage, au ventre et sur les jambes." Et si elle ne se souvient plus combien de personnes étaient autour d'elle lors de l'agression, la gardienne de la paix se rappelle avoir été extirpée de la foule par quatre personnes, deux garçons et deux filles. "Ils m'ont portée et m'ont amenée jusqu'à un véhicule de collègues stationné à proximité" dit-elle encore, selon Le Parisien.