"J’ai tout fait pour me pencher au maximum" : le voisin de l’enfant sauvé par Mamoudou Gassama répond aux critiques

Les images, un peu floues, ont suscité des remarques sur les réseaux, des internautes s’étonnant qu’il ne se penche pas plus, et ayant l’impression qu’il met un temps très long à réagir. "J'ai tout fait pour me pencher, au maximum", raconte pourtant le voisin sur RTL. Mais l’homme est aussi bloqué par un panneau, qui sépare les deux balcons. "Le problème c'est que je ne pouvais pas me permettre de passer par la balustrade parce que je lui tenais déjà la main et je prenais un gros risque que l'enfant chute et je ne voulais pas ça."





Au final, les images de la vidéo montrent que Mamadou Gassama arrive à peu près en même temps que le voisin réussit à agripper l’enfant, et à le sauver. Mais c’est surtout, après coup, l’exploit de Mamadou Gassama, qui a été salué et cité en exemple.