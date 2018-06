"J'ai tué Julie" : aux assises de Grenoble, un jeune homme jugé pour l'assassinat de son ex-petite amie

"Pardon Béa, j'ai tué Julie" lui dit alors le jeune homme. S'en suit une lutte au corps à corps entre Simon et la mère de Julie, qui se poursuit jusque dans le jardin. Rapidement, la victime est emmenée par hélicoptère au CHU de Grenoble, où elle décède une heure plus tard, des suites de ses blessures et d'une asphyxie prolongée. Simon lui, est interpellé dans le centre-ville sans opposer de résistance. Il vient de raccrocher avec les secours à qui il explique avoir tué son ancienne petite-amie, sans en être tout à fait sûr.





Placé en garde à vue après un court séjour à l'hôpital, le jeune Simon reconnaît les faits - et notamment une strangulation de quinze minutes - mais réfute toute préméditation. Il assure s'être rendu chez la victime pour discuter, plusieurs mois après leur rupture et alors que Julie l'avait bloqué sur les réseaux sociaux. Qu'en le voyant, la jeune femme lui aurait mis une claque, ce qu'il n'aurait pas supporté, entraînant son accès de violence. Les enquêteurs, de leur côté, ne croient pas à cette version des faits. Pour eux, la préméditation est claire : l'auteur des faits est entré au domicile familial sans y avoir été invité, sachant que le père et les sœurs de la victime seraient absents. Il a pris soin de laisser ses chaussures dans le couloir et ramené avec lui deux couteaux scotchés entre eux. Une double lame artisanale dont l'ado assure qu'il s'agissait d'une arme de défense contre un chien du voisinage. Mais surtout, ce qui oriente les enquêteurs, c'est la rancœur éprouvée par Simon envers Julie depuis de longs mois.