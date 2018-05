"Je suis à la recherche de ce qui a tué ma fille" : les parents de Naomi Musenga toujours sans réponse

"Cela va faire six mois que leur fille est décédée et six mois qu'ils ont toujours les mêmes questions", a-t-il regretté.





Strasbourgeoise de 22 ans, Naomi Musenga est décédée le 29 décembre 2017 à l'hôpital de Strasbourg, où elle était arrivée plusieurs heures après un premier appel au Samu pour des maux de ventre et des saignements.