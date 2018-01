Jeremstar visé par une plainte pour complicité d’agression sexuelle : "Des affabulations !"

Le jeune plaignant a décidé de parler et de déposer plainte après les prises de position d'Aqababe sur les réseaux sociaux". "Il m'a contacté pour que l'on puisse dire 'là c'est la justice qui doit s'en charger et ça ne doit pas se régler par des échanges médiatiques. Et d'ajouter : "Il est déterminé, plus solide qu’il n’y parait".





Me Kamel Benamghar confie avoir reçu "entre cinq et sept autre dossiers" pour des faits similaires impliquant les mêmes protagonistes.





Contacté par LCI, l'avocate de Jérémy Gisclon, Me Weill-Raynal, estime que le plaignant, Annoir, "est un affabulateur". "Jeremstar réfute avoir été utilisé comme un appât, ou s'il l'a été, c'était à son insu", assure-t-elle. D'ailleurs, si les faits sont avérés, il se désolidarise des agissements de Pascal Cardonna". Et d'ajouter : "Il aimerait qu'on parle plutôt de 'Cardonnagate' que de 'Jeremstargate'. Contacté par LCi, le cabinet de Me Christophe Dubourd, l'avocat de Pascal Cardonna, n'a pas encore répondu à nos sollicitations.