Jeremstargate : accusé de viol, Pascal Cardonna sort du silence

Annoir "a déposé plainte contre moi le 22 janvier. Or, le 17, il m’a envoyé un mail pour me proposer son aide ! (…) Il ne s’est rien passé entre Annoir et moi : le jour où il m’accuse de ce viol, j’étais dans un hôtel à Argelès et j’en ai la preuve", assure Pascal Cardonna. A propos du deuxième jeune homme qui l’accuse, "Babybel" explique : "Son ami Jason, qui m’accuse lui aussi, m’a également envoyé un mail le 17 janvier, en me disant qu’il n’avait rien à me reprocher !" Selon l’ami de Jeremstar, "ces jeunes veulent faire du buzz pour accroître leur notoriété. C’est toute la perversité des réseaux sociaux, c’est le tribunal 2.0."