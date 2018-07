Jeune homme tué à Nantes : le policier reconnaît avoir menti et plaide l'accident

Un dernier rebondissement intervient dans l'affaire du jeune homme tué à Nantes. Trois jours après la mort d'Aboubacar Fofana lors d'un contrôle routier, le policier à l'origine de son décès a changé de version. Ce dernier plaide désormais l'accident et non plus la légitime défense. Ainsi, le parquet a décidé de requérir ce vendredi 6 juillet 2018 sa mise en examen.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.