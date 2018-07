Jeune homme tué à Nantes : récit d'un drame en "trois phases"

Que s'est-il réellement passé mardi soir à Nantes ? C'est la question à laquelle tentent de répondre les enquêteurs depuis mardi soir et la mort d'Aboubakar Fofana, tué lors d'un contrôle de police. Le jeune homme de 22 ans été touché par le tir d'un policier alors qu'il effectuait une marche arrière pour fuir.





Pierre Sennès, le procureur de la République de Nantes, a annoncé vendredi soir l'ouverture d'une information judiciaire pour "coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner". Le policier a ensuite été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. En attendant d'en savoir plus, Pierre Sennès a détaillé le scénario du drame. Des éléments qui, mis en lumière avec les témoignages parus dans la presse, permettent de mieux comprendre ce qu'il a pu se passer.