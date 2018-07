Jeune tué à Nantes lors d'un contrôle routier : le policier avait-il le droit de faire usage de son arme ?

Cependant, qui dit droit d’utiliser une arme ne veut pas dire droit de tuer. Dans le cas de Nantes, "si le policier est dans le cadre légal, puisqu’il y a un refus d’obtempérer et une fuite avec atteinte à la vie d’autrui, une réaction plus mesurée aurait été possible", ajoute Maître Kalfon. Car la loi ouvre aussi la porte aux appréciations de chacun. Ainsi, elle permet l’utilisation de l’arme de manière "strictement proportionnée". Une notion qui reste imprécise. "Cet article de loi ouvre la voie à trop de possibilités pour un agent de sortir son arme. Et avec cette idée de proportionnalité, on reste dans le flou, regrette l’avocat. N’aurait-il pas pu viser un pneu ou en l’air en premier ? Cela m’aurait semblé plus proportionné."