VIDÉO - Ce que l'on sait de Jonathann Daval, le mari et meurtrier présumé d'Alexia Daval

Né le 16 janvier 1984, Jonathann Daval a grandi un pavillon du lotissement, à Velet à quelques kilomètres au sud de Gray, en Haute-Saône, au sein d'une famille nombreuse, avec quatre frères et deux soeurs, comme l'indique L'Est Républicain. Si son enfance parmi ses frères et soeurs est plutôt joyeuse, elle est marquée malgré tout par le décès de son père, de manière prématurée. Une disparition qui constituera une véritable blessure pour Jonathann et l'ensemble de la famille. "Jonathann en parlait peu, il était trop pudique et réservé pour s’épancher…", indique une amie au journal local alors qu'un proche évoque cet épisode comme une "fracture" éternelle.





Au niveau du caractère, le jeune homme de 34 ans se distingue par sa discrétion, propre à la famille Daval. "Même à nous, vous savez, il ne parlait pas beaucoup. Je crois que c’est dans sa nature. C’est un garçon taiseux, très timide mais gentil", expliquait un proche. La gentillesse, un autre trait de caractère évoquée également par une de ses amies, qui décrit "un garçon profondément dévoué aux autres". Sa discrétion fait quant à elle face au fort caractère d'Alexia. "Alexia avait une personnalité écrasante, il se sentait complètement écrasé, rabaissé" a indiqué son avocat, Randall Schwerdorffer, mardi soir.