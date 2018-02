Jura : les douanes saisissent une tonne de cannabis cachée... dans des chauffe-eaux

"Derrière des cartons et des rouleaux de films plastiques posés en vrac, ils découvrent 10 palettes de chauffe-eaux dans leur emballage cartonné et filmé", poursuit le communiqué. Le poids d'un des chauffe-eaux leur semblant anormal, les douaniers décident de l'ouvrir et en extraient des pains de résine de cannabis empaquetés avec du film plastique noir. "Sous un garnissage de mousse expansive et d’une alimentation électrique factice, ils extraient plusieurs paquets entourés de film plastique noir, protégeant des pains de résine de cannabis, d’un poids de 25,3 kg."





La juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy est chargée des suites judiciaires.