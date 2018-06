Koffi Olomidé, roi de la rumba congolaise, renvoyé en procès pour agressions sexuelles

Parti précipitamment de France en août 2009 alors que sa mise en examen, assortie d'une demande de détention provisoire, avait été requise par le parquet de Nanterre, Koffi Olomidé est depuis sous le coup d'un mandat d'arrêt international, d'après cette même source.

Le sexagénaire, marié et père de famille, est donc désormais renvoyé pour atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise par personne ayant autorité et pour séquestrations. Il devra également comparaître pour avoir facilité l'entrée et le séjour irrégulier en France des quatre plaignantes, toutes congolaises, et pour les avoir fait travailler illégalement en les sous-payant ou en les privant même de toute rémunération. En outre, deux hommes de main, considérés comme ses complices, sont également convoqués devant la justice.