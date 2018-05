L'agresseur, les victimes, le bilan... ce que l'on sait au lendemain de l'attaque mortelle au couteau dans Paris

Dans son attaque, l'agresseur a tué une personne et en a blessé quatre autres. La victime décédée est un homme âgé de 29 ans née au Mans. Un homme de 34 ans a été transporté en "urgence absolue" à l'hôpital parisien Georges-Pompidou et une femme de 54 ans a aussi été grièvement blessée. Une femme de 26 ans et un homme de 31 ans l'ont été plus légèrement. "La personne la plus grièvement blessée (...) va mieux", elle "a été opérée et donc aujourd'hui elle est sauvée", a expliqué dans la nuit le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui s'est rendu à son chevet à Georges-Pompidou. "Deux de ses amis sont dans un autre hôpital, ils sont totalement hors de danger. Une quatrième personne qui avait été blessée est aussi hors de danger". Plusieurs personnes sont également très choquées après avoir assisté aux faits. Une cellule psychologique a été ouverte à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu pour accueillir ces victimes. La maire de Paris Anne Hidalgo a incité ce dimanche les personnes concernées à s'y rendre.