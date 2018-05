L'enfant sauvé par Mamoudou Gassama avait déjà chuté d'un étage

L'enfant avait ainsi déjà chuté d'un étage à l'autre, a appris LCI de sources policières. Il s'est ensuite rattrapé à la rambarde du balcon, on ne sait comment. Le tout, donc, avant que Mamoudou Gassama ne lui vienne en secours. Une scène confirmée auprès d'Europe 1 par Florian, le voisin du petit qui apparaît sur la vidéo qui a depuis fait le tour du monde. Après la prouesse, il raconte : "J’interroge l’enfant, je vois qu’il a l’ongle arraché, je lui demande où il habite. Il ne parle pas, il est tellement apeuré et il me montre du doigt l’appartement du dessus. [Il] est tombé de là-haut et par je ne sais quel miracle il est arrivé à se raccrocher à la rambarde".