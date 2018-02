L'affaire Alexia Daval, c'est "le contre-exemple de l'affaire Grégory", selon l'avocat de la famille Laroche

LCI.fr : Pourquoi prendre la parole maintenant ?

Gérald Welzer : Cela fait 30 ans que je prenais des notes et que je m’étais toujours refusé à publier un livre malgré les demandes d'éditeurs. Mais depuis le mois de juin 2017, et depuis trente ans d'ailleurs, il y a beaucoup trop de 'fake news' qui sont publiées et c’est mon devoir d’avocat de Bernard Laroche et de sa famille de corriger ces informations.

LCI.fr : Dans votre livre, vous estimez que "la justice relance ses investigations sur des bases erronées"...

Gérald Welzer : Quand l’affaire a été rouverte en juin dernier, j’ai pensé qu’il y avait quelque quelque chose de vraiment déterminant. Sauf que 32 ans après, on n'a aucun élément supplémentaire. Il y a trente ans, les gendarmes disaient que Bernard Laroche avait enlevé et tué le petit Grégory. Aujourd'hui, ils disent qu'il n'a pas tué l'enfant, mais l'a enlevé. Et dans trente ans on dira qu'il n'a rien fait. Le dossier a été massacré par 33 ans d’investigation. Aujourd'hui, je crains pour les familles Laroche, Bolle et Villemin.

LCI.fr : Quelle est votre intime conviction dans ce dossier ?

Gérald Welzer : Je m’interdis d’avoir une intime conviction. 60 millions de Français ont une intime conviction sur l’affaire Grégory mais il faut rester dans son rôle. L’important dans une affaire judiciaire c’est le dossier. Et là concrètement, qui y a-t-il comme preuve ? On ne sait pas qui a posté la lettre, on ne sait pas qui a enlevé Grégory et qui l’a tué. L’instruction de ce dossier souffre justement du fait que différentes personnes ont eu des intimes convictions à géométrie variable. Le problème n'est pas d'avoir une intime conviction, le problème est de faire un travail d'enquête.