L'humeur de Bachelot : "Avant de susciter les accusations des procureurs de tout poil, ces drames doivent être analysés"

L'Inspection générale des affaires sociales a rendu ses conclusions mercredi sur l'affaire de la mort de Naomi Musenga, après que son appel au Samu de Strasbourg ait été moqué par une opératrice. Sans évoquer l'origine du décès, ce rapport indique entre autres que l'attitude de cette dernière serait non conforme aux recommandations de bonnes pratiques et a amené un retard de prise en charge de la jeune femme. Quid des autres éléments de ce rapport ? Quelles leçons tirer de cette affaire ?



