L'humeur de Bachelot : "Des livres puissants... qui sont la pâte de l'école littéraire juive américaine qui a donné tant de chefs-d'œuvre"

La disparition de Philip Roth, à 85 ans, ravive la polémique sur le refus de l'Académie suédoise de décerner le prix Nobel de la littérature au grand écrivain américain. Notons que suite au scandale d'agressions et de harcèlements sexuels qui a frappé l'académie, aucun prix ne sera attribué cette année. Quoi qu'il en soit, vous pourrez toujours vous procurer les œuvres de l'auteur, qui est devenu membre de la Pléiade en 2017, dans une librairie. Découvrez en images nos propositions de lecture.



