L'ordonnance de Bachelot : "La mort d'Yvette Horner est l'occasion de réhabiliter un instrument magnifique sottement moqué par des snobs"

Yvette Horner, incroyable virtuose de l'accordéon chromatique, est décédée lundi à l'âge de 95 ans. Elle faisait partie des musiciens célèbres, dont André Verchuren et Maurice Larcange, qui accompagnaient les bals populaires au Tour de France. Sa personnalité flamboyante et libre avait également séduit de nombreuses personnalités comme Jean-Paul Gaultier ou encore Boy George.



Ce mardi 12 juin 2018, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'ordonnance de Bachelot", rend hommage à Yvette Horner. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 12/06/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.