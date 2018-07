La défense d'Alexandre Benalla mise à mal par une nouvelle vidéo ?

Dans le Journal du Dimanche, Alexandre Benalla a affirmé qu'aucune intervention de sa part n'a eu lieu le 1er mai dernier. Cependant, une vidéo semble prouver le contraire. Tournées trois heures avant les incidents place de la Contrescarpe, les images ont montré que l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron et Vincent Crase, étaient en train d'appréhender sans ménagement un manifestant, au Jardin des Plantes. L’avocat de Benalla a réagi.



