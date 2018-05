La famille de Naomi Musenga demande des explications

Les parents et la sœur de Naomi Musenga ont raconté le calvaire qu'ils ont vécu depuis le 29 décembre 2017, le jour de la mort de la jeune femme, malgré l'appel passé au SAMU. Ils attendent que toute la lumière soit faite sur le décès de leur fille et les semaines qui ont suivi. En outre, ces derniers déposeront une plainte contre X et les Hôpitaux de Strasbourg pour mise en danger de la vie d'autrui.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/05/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 mai 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.