"La famille n’en veut à personne, elle s’interroge" : les proches de Naomi veulent comprendre et vont déposer plainte

"On le verra au cours de cette enquête, il y a certainement une chaîne de responsabilités", estime Mohamed Aachour. "L’opératrice a peut-être commis une faute, l’enquête le déterminera, quand on écoute les enregistrements c’est cynique, c’est indigne, mais ce serait peut-être trop facile de ne charger que l’opératrice." Il s'agit également de savoir si lors de l'appel au Samu "les choses se sont faites correctement ou pas" alors que "de multiples interrogations" surgissent à l'écoute de la conversation entre la jeune femme et l'opératrice sur "le refus de prise en charge du Samu".





"Est-ce que cela aurait changé quelque chose in fine que le Samu intervienne plus rapidement ?", s'interroge l'avocat, relevant qu'entre le premier appel et l'arrivée à l’hôpital, "à peu près 5 heures" s'étaient écoulées. "Enfin pourquoi l'hôpital a-t-il attendu cinq jours (112 heures, selon le rapport d'autopsie, NDLR) pour pratiquer une autopsie ?", questionne encore Me Aachour, se demandant "comment il est possible qu'on ait un corps en état de putréfaction avancée dans un hôpital"; comme le note le rapport.