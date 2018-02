La fille d'un convoyeur de fonds enlevée à Lyon puis libérée contre des millions de francs suisses

Un braquage incroyable a eu lieu jeudi soir en Suisse. Un convoyeur de fonds a accepté de livrer sa cargaison aux ravisseurs de sa fille. Il leur a ainsi laissé entre 17 et 25 millions d'euros en échange de sa libération. Les malfaiteurs lui ont tout simplement donné rendez-vous sur un parking. Un scénario bien ficelé qui pose beaucoup de questions.



