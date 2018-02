La fille d'un convoyeur de fonds enlevée à Lyon puis libérée : ce que l'on sait de l'affaire

Selon ce communiqué de la police cantonale vaudoise, un fourgon blindé transportant des fonds et circulant sur l'autoroute A1 a été "contraint par un complice de sortir à la hauteur de Chavornay" jeudi soir vers 19h45, et "a été braqué par des hommes cagoulés et armés" dans les environs de la commune suisse du canton de Vaud. Le véhicule circulait en direction de Lausanne lorsqu'il a été "contraint" de sortir et de se garer sur un parking à proximité où "attendaient plusieurs hommes armés".





"Ils ont ensuite braqué les convoyeurs, dévalisé l’entier du fourgon et pris la fuite à bord d’un véhicule SUV 4x4 de type Porsche de couleur foncée" précise le communiqué, indiquant par ailleurs que les auteurs de l'attaque avaient pris "une direction inconnue " sans être rattrapés. Selon une source policière française, le montant du butin, toujours en cours de vérification, s'élèverait "entre 20 et 30 millions de francs suisses", soit entre 17 et 26 millions d'euros.