La lutte contre le terrorisme se poursuit

Plusieurs cas d'actes terroristes se sont manifestés depuis plusieurs mois. Deux jeunes radicalisés ont notamment été arrêtés à Lyon et à Paris. Sur le territoire de l'Etat Islamique, Trois dangereux djihadistes Français ont été arrêtés. Quels que soient les degrés de danger qu'ils représentent, les arrestations sont continuelles. Par ailleurs, l'attaque contre une église du Caire, a fait plus de neuf morts.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/12/2017présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.