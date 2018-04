La mise en examen de Vincent Bolloré fragilise-t-elle le groupe ?

Soupçonné de corruption dans l'attribution de concessions portuaires en Guinée et au Togo, Vincent Bolloré a été mis en examen mercredi 25 avril. On rappelle qu'il est à la tête d'un grand consortium qui regroupe des entreprises de transport, de logistique, de communication et de médias. Ce groupe industriel et financier brasse un chiffre d'affaires d'à peu près 10 milliards d'euros par an. Mais cette mise en examen a-t-elle des conséquences pour le groupe ?



