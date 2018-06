La "petite martyre de l'A10" a désormais un prénom : retour sur un cold case en passe d'être résolu

Les gendarmes pensent en effet avoir résolu l'énigme de cette fillette inconnue, qui avait été surnommée "la petite martyre de l'A10". Son cadavre mutilé portait en effet des traces de brûlures dues à un fer à repasser et des cicatrices dues à des morsures humaines, sans doute d'une femme, selon les médecins légistes. Le juge d'instruction de Blois, chargé à l'époque du dossier, avait estimé qu'il s'agissait "pratiquement d'un cas d'anthropophagie avec prélèvement de chair". L'affaire devient vite nationale : près de 65.000 écoles sont visitées et 6.000 médecins ou assistantes maternelles sont rencontrées pour essayer de donner un nom à la jeune victime. Le signalement de la fillette avait été diffusé dans plus de 30 pays et sa photographie placardée dans tous les endroits publics : Elle mesurait 0,95 mètre, pesait 20 kilos, avait les cheveux bruns bouclés et les yeux marron foncé.