La Police nationale mène l'enquête sur l'explosion dans une usine à Dieppe

A Dieppe, deux personnes ont été tuées suite à l'explosion survenue dans une usine de production d'huile le samedi 17 février. Pourtant, ce site n'était pas jugé à risque et n'a jamais suscité d'inquiétude. Pour connaître les causes exactes de l'accident, le procureur de la République a confié l'enquête à la Police nationale. De son côté, le ministre de l'Agriculture s'est rendu sur place ce dimanche 18 février. Il devra s'exprimer dans l'après-midi.



